African Association of Madison New Year's Eve Gala
Radisson 517 Grand Canyon Dr. , Madison, Wisconsin
press release: THE AFRICAN ASSOCIATION OF MADISON (AAM), INC. CORDIALLY INVITES YOU TO ITS NEW YEAR'S EVE GALA!
December 31st, 2017, 7:00 PM - 1:00 AM, The Radisson Hotel, 517 Grand Canyon Drive,
-A VARIETY BUFFET DINNER-
-MORE FUN AND LOTS OF ACTIVITIES-
-WIN A DOOR PRIZE WITH YOUR TICKET PURCHASE-
-WIN A RAFFLE FOR A ONE-NIGHT HOTEL STAY-
-TOAST THE NEW YEAR WITH CHAMPAGNE AT MIDNIGHT-
TICKETS: GENERAL ADMISSION $35.00 per Individual; $60.00 per Couple; $15 per Child
WE WELCOME YOU ALL!!
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