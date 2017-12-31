African Association of Madison New Year's Eve Gala

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Radisson 517 Grand Canyon Dr. , Madison, Wisconsin

press release: THE AFRICAN ASSOCIATION OF MADISON (AAM), INC. CORDIALLY INVITES YOU TO ITS NEW YEAR'S EVE GALA!    

December 31st, 2017, 7:00 PM - 1:00 AM, The Radisson Hotel, 517 Grand Canyon Drive,

    -A VARIETY BUFFET DINNER-   

    -MORE FUN AND LOTS OF ACTIVITIES-

    -WIN A DOOR PRIZE WITH YOUR TICKET PURCHASE-

    -WIN A RAFFLE FOR A ONE-NIGHT HOTEL STAY-

    -TOAST THE NEW YEAR WITH CHAMPAGNE AT MIDNIGHT-

TICKETS: GENERAL ADMISSION $35.00 per Individual; $60.00 per Couple; $15 per Child

WE WELCOME YOU ALL!!

Info
Radisson 517 Grand Canyon Dr. , Madison, Wisconsin View Map
Special Events
608-258-0261
Google Calendar - African Association of Madison New Year's Eve Gala - 2017-12-31 19:00:00 Yahoo Calendar - African Association of Madison New Year's Eve Gala - 2017-12-31 19:00:00 Hotmail / Windows Live Calendar - African Association of Madison New Year's Eve Gala - 2017-12-31 19:00:00 iCalendar - African Association of Madison New Year's Eve Gala - 2017-12-31 19:00:00