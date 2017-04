Celebrate 31 Years of Capital with a special edition birthday beer, Capital Amber fish fry, and free birthday cake. 6-8 pm.

Downtown Madison: 223 N Frances St., 608-251-2521

Middleton: 1021 N Gammon Rd, Middleton, 608-833-6489

Sun Prairie: 315 E Linnerud Dr, Sun Prairie, 608-837-4999