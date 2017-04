press release: Join us to listen traditional string music from southern Veracruz, Mexico, with el Colectivo Altepee, who come from Acayucan in Veracruz.

This is a free event but donations will be appreciated to support the work that el Colectivo develops in its community.

See you there!

Acompañenos a escuchar música tradicional de cuerdas del sur de Veracruz, Mexico, con el Colectivo Altepee, quienes vienen de Acayucan en Veracruz.

Este es un evento gratuito pero se agradecerán donativos para apoyar el trabajo que el Colectivo desarrolla en su comunidad.

¡Lxs esperamos!