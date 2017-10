Día De los Muertos Celebration

Día de los muertos! Toda la familia está invitada a celebrar esta maravillosa tradición con cuentos, canciones, manualidades, la tradicional ofrenda además de una rica merienda con pan de muerto y chocolate caliente.

Day of the Dead!

The whole family is invited to celebrate this wonderful tradition with stories, songs, crafts, traditional offering and a rich snack with pan de muerto and hot chocolate.