Día De los Muertos Celebration

Let's celebrate Día de los Muertos (Day of the Dead)! Día de los Muertos is an ancient Mexican holiday when families joyfully honor and remember family, friends, and ancestors. We will make folk crafts, calaveras (sugar skulls), papel picado (cut tissue paper designs), mariposas (butterflies), and snack on Pan de Muertos (bread of the dead) to share this beautiful Mexican tradition. No registration necessary.

¡Vamos a celebrar Día de los Muertos! Día de los Muertos es una antigua fiesta Mexicana donde las familias alegremente honran y recuerdan a la familia, amigos, y antepasados. Haremos artesanías populares, calaveras de azúcar, papel picado, mariposas, y merendaremos Pan de Muertos para compartir esta bella tradición Mexicana. No hay necesidad de registrarse.