Family, Youth and Community Day

press release: Join us for a day filled with amazing workshops and important resources for families!

Family, Youth & Community Day

January 28, Saturday, 10:30 am – 3:00 pm, Badger Rock Neighborhood Center, 501 E. Badger Rd

• Financial Literacy • Mindfulness for Managing Stress • Advocating for Students • Engaging with Schools • Accessing Public Benefits • Navigating the Special Education Maze • Restorative Justice • Road to College • Summer Opportunities • New Report Card • Safe Spaces for Youth • Immigration Resources • African American Leadership Council •

10:30 – 3 pm Resource Fair & Refreshments

11 - 12 pm Workshops Sessions for Adults & Youth

12 – 1:15 pm Community Lunch

1:30 – 2:30 pm Workshops Session Adults & Youth

2:30 – 3:00 Closing

To register for the event please visit our website www.mmsd.org/parent-academy

or by phone 608-663-5209

*This is a free event for our Madison families, childcare will be available (4-11 years old), interpretation and transportation available upon request.*

****

Día de la familia, la juventud y la comunidad

Sábado, 28 de enero

10:30 – 3:00 pm

Badger Rock Neighborhood Center, 501 E. Badger Rd, Madison

• Conocimientos Financieros • Atención plena para controlar el estrés•

• Abogando por los Estudiantes• Participación en las escuelas•

• Acceso a los beneficios públicos•

• Navegación por el laberinto de Educación Especial•

• Justicia Restaurativa • Camino a la universidad•

• Oportunidades de Verano • Nuevas Boletas de Calificaciones •

• Espacios seguros para los jóvenes • Recursos de Inmigración•

• Consejo Afroamericano de Liderazgo•

10:30 - 11 am Feria de Recursos y Refrigerios

11 – 12 pm Talleres para Adultos y Jóvenes

12 – 1:15 pm Almuerzo Comunitario

1:30- 2:30 pm Talleres para Adultos y Jóvenes

2:30 – 3:00 pm Sesión de Conclusión

Para registrarse en el evento por favor visite nuestro sitio

web face.madison.k12.wi.us/la-acad emia-para-padres o por teléfono 608-663-5209

*Este evento es libre de costo para nuestras familias de Madison, se ofrecerá servicio de cuidado infantil, los talleres se ofrecerán en inglés,

se ofrecerá interpretación y transportación si lo solicita.*