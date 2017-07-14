RSVP for "Game of Thrones" Season Premiere Watch Party
Orpheum Theater 216 State St., Madison, Wisconsin 53703
press release: JOIN HOUSE ORPHEUM AS WE TRAVEL TO ANOTHER WORLD FOR…
GAME OF THRONES
SEASON 7 PREMIERE WATCH PARTY
JULY 16
SEE IT ON THE BIGGEST SCREEN IN TOWN!
DOORS OPEN 6PM
QUIZMASTER GoT TRIVIA 6:30PM
SHOW AIRS 8PM
FREE TO ENTER!
COSTUME CONTEST, BOX SET AND GAME OF THRONES MERCHANDISE GIVEAWAYS!
PLUS MULTIPLE CHANCES TO WIN A PAIR OF TICKETS TO EVERY SHOW AT THE ORPHEUM THEATER FOR THE REST OF 2017!
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