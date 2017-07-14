RSVP for "Game of Thrones" Season Premiere Watch Party

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RSVP

Orpheum Theater 216 State St., Madison, Wisconsin 53703

press release: JOIN HOUSE ORPHEUM AS WE TRAVEL TO ANOTHER WORLD FOR…

GAME OF THRONES

SEASON 7 PREMIERE WATCH PARTY

JULY 16

SEE IT ON THE BIGGEST SCREEN IN TOWN!

DOORS OPEN 6PM

QUIZMASTER  GoT TRIVIA 6:30PM

SHOW AIRS 8PM

FREE TO ENTER!

COSTUME CONTEST, BOX SET AND GAME OF THRONES MERCHANDISE GIVEAWAYS!

PLUS MULTIPLE CHANCES TO WIN A PAIR OF TICKETS TO EVERY SHOW AT THE ORPHEUM THEATER FOR THE REST OF 2017!

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Info
Orpheum Theater 216 State St., Madison, Wisconsin 53703 View Map
Special Interests
608-250-2600
RSVP
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