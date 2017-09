Immigration: Rights and Myths

press release: ACLU of Wisconsin representative, Emilio de Torre, will discuss the rights of immigrants, common myths about immigration and its effect on the national economy, and information about the recent DACA reversal announcement. Mr. de Torre speaks Spanish.

El representativo de ACLU de Wisconsin, Emilio de Torre, discutará los derechos de los inmigrantes, los mitos acerca de los efectos de la inmigración en la economía nacional, y información de DACA y las noticias recientes. Sr. de Torre habla español.