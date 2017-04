Please join us for the LACIS Lunchtime Lecture

206 Ingraham

Presented by María Fernanda Zuluaga

About the Speaker: María Fernanda Zuluaga es artista plástica y Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo se centra principalmente en reflexiones en torno a los posibles diálogos entre el dibujo y la pintura con el espacio. Ha desarrollado numerosos proyectos de creación avalados por la universidad, que han sido expuestos en Colombia y otros países. Vive y trabaja en Bogotá Colombia.

About the presentation: Esta charla hace un recorrido por las distintas maneras que puede tener el espectador de aproximarse a la obra de arte. El punto de partida es la obra de Caspar David Friedrich, cuyo tema frecuente es la pintura de un individuo contemplando lo sublime del paisaje. Con esta imagen quiero crear una metáfora del espectador frente a la obra. Partiendo de tres preguntas fundamentales: 1. Qué tipo de espectadores somos; 2. Qué tipo de espectadores queremos se; y 3. En el diálogo entre la Obra de Arte y el espectador cómo ambos son afectados; haré un breve recorrido desde la mirada del espectador emancipado de Rancière, pasando por una reflexión sobre el papel del espectador en Delacroix, Kandinsky, Duchamp y Tarkovsky, así como su relación con lo sublime Burkeano y los lugares de tiempo de Lyotard. Todo lo anterior estará articulado también con imágenes de obras mías y de otros artistas colombianos.

Free & open to the public

Coffee & light snacks will be provided