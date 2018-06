Lucien Parker, DJay Mando, Ra’Shaun, Trebino, CRASHprez, ELYON, Libra Gang, Smashbros, Landon Devon, Riel Prophet, Sed The Jerk, ICE, Lil Chief, Kilo, Tre Creamer, HANKS, Eli $tones, DJ Sixteen

press release: STRANGE OASIS PRESENTS The LAST EVER Hip-Hop show at The Frequency

Tuesday, June 26 2018, Doors 9pm

Tickets $10 (21+) / $13 (18+)

18+ Show

FEATURING PERFORMANCES FROM

Lucien Parker, DJay Mando, Ra’Shaun, Trebino, CRASHprez, ELYON, Libra Gang (Keyz, Reckless Motion, Black Reedz), Smashbros, Landon Devon, Riel Prophet, Sed The Jerk, ICE, Lil Chief, Kilo, Tre Creamer, HANKS, Eli $tones, DJ Sixteen

CO-SPONSORED BY:

Urban Community Arts Network - UCAN

Childish Adult Co.

The Discovery Show

Living Out Unreal Dreams / LOUD

Live Undiscovered Music

Strange Oasis Studios