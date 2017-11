Make Your Money Talk

press release: ¡Únase a Nosotros! Esta serie está diseñada como guía para el manejo del dinero personal. Temas incluirán la creación de un presupuesto personal, como ahorrar en alimentos y servicios públicos, el desarrollo de un plan de ahorros que funcione para usted, y tratar con su crédito del pasado y futuro.

This series is designed as a tool for your personal money management. Topics include: creating a personal budget, saving money on groceries and utilities, creating a savings plan that will work for you, and working with your past and future credit. Reserve your spot today!

608-224-3704 or nunez.barbara@countyofdane.com

In collaboration with Financial Education Center, UW Extension Dane County

Price: Free