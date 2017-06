No Hate in Our State

press release:

Statewide Day of Action at the Capitol in Madison

(Buses coming from all over Wisconsin)

Stop Anti-Immigrant Bill AB190

Yes to Driver's Licenses

Gov. Walker: No 287g in Wisconsin! Appoint a Sheriff who respects human rights for Milwaukee!

Wednesday, June 28, 12pm, state Capitol in Madison

Info: 414-469-9206 • vdlf.org/nohate

-----------

Peregrinación por la Justicia (autobuses de otras ciudades en Wis.)

Día de acción estatal en el Capitolio en Madison

¡No a la ley anti-inmigrante AB190!

¡Sí a licencias de conducir!

¡Walker, nombra un sheriff para Milwaukee que respeta los derechos humanos!

miercoles • 28 de junio • 12pm

Capitolio estatal en Madison

Buses de a través del estado

Info: 414-828-2692 • vdlf.org/nohate