Ruth Dahlke, oboe & English horn; Rozan Anderson & Willy Walter, bassoon, and Scott Ellington, oboe

Music of Steinmetz, Abreu, Rimsky-Korsakov, Albeniz, Handel, Irving Berlin, and more

Noon Musicales: Fridays 12:15 p.m., First Unitarian Society - Landmark Auditorium. Free.