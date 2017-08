× Expand Cash Box Kings

Schedule:

11:00 Mal-O-Dua

12:00 The David Austin Polka Band

1:45 Laurel Canyon

2:45 Hoot n Annie String Band

3:45 The Tony Castañeda Latin Jazz Sextet

5:15 Pupy Costello & The New Hiram Kings

7:00 The Kaisers (Featuring Members of The Kissers)

8:30 The Cash Box Kings