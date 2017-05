Puma Pounce & Bounce

press release: The first annual Puma Pounce and Bounce is a family friendly event in Monona's Winnequah Park featuring a 5K fun run and two shorter distance kids' runs. A community celebration in Winnequah park will follow the runs, with food, music, and kids' activities including a bouncy house! Come celebrate with us. Walkers are welcome for all three distances. Strollers are welcome in the 5k.

All proceeds will be used to support Nuestro Mundo Community School and Nuestro Mundo Inc., a non-profit organization that strives to enhance multicultural educational opportunities in Spanish and English and to address social justice issues that affect the Latino community. NMI is working to promote a diverse and inclusive community. Building a better world together...Nuestro Mundo!

Early Bird registration for run ends May 20: https://secure. athenstoatlantis.com/Events/ 200265/ $20-5K; $10-1 & 1/2 mile race; $25/$12 after May 20.

Can register day of starting at 9am.

La primera Carrera anual Puma Pounce and Bounce -'Pumas saltando y brincando' es un evento familiar en el Parque Winnequah de Monona que incluye una carrera divertida de 5K y dos carreras de distancia corta para niños. Después de las carreras, habrá una celebración de la comunidad en el parque, con comida, música y actividades para los niños, ¡incluyendo una casa inflable para saltar! Vengan a celebrar con nosotros. Los marchadores son bienvenidos en todas las pruebas, y los cochecitos en el cinco kilómetros solomente.

Todas las ganancias se utilizarán para apoyar a Nuestro Mundo Incorporado, NMI, una organización sin fines de lucro que se esfuerza por mejorar las oportunidades educativas multiculturales en español e inglés y al igual que aborda temas de justicia social que afectan a la comunidad latina. Nuestro Mundo Incorporado está trabajando para promover una comunidad diversa e inclusiva, construyendo juntos un mundo mejor... ¡Nuestro Mundo!