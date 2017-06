press release:

Estamos y Crecemos en Madison Born in Guatemala, Richie Morales is a self-taught painter with a deep appreciation for Madison as his second home. As the artist-in-residence at the Bubbler at Madison Public Library, Richie has been able to connect with community members, host workshops and open studio times, and develop his vision further through the exploration of societal systems of oppression. Please join us for a reception on Thursday, June 29 from 6-8pm, to celebrate Richie’s work, experience some of the community creations from his workshops and learn more about his art-making process in the Bubbler. Light refreshments will be served and we would love to see you there!

Estamos y Crecemos en Madison Nacido en Guatemala, Richie Morales es un pintor autodidacta con un profundo aprecio por Madison como su segundo hogar. Como el artista-en-residencia de Bubbler en La Biblioteca Pública de Madison, Richie ha podido conectar con miembros de la comunidad, ofrecer talleres, tiempos de estudio abierto, y desarrollar más su visión explorando sistemas de opresión social. Les invitamos a acompañarnos en la recepción de Jueves, 29 de Junio 6-8pm, para celebrar el trabajo de Richie, ver algo de lo que ha creado la comunidad en sus talleres y conocer más de su proceso artístico en el Bubbler. Se ofrecerán aperitivos livianos y nos encantará verlos por aquí!