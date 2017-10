TACOTON – TACOS THAT UNITE

Community, students, and employees of Madison College unite to assist relief efforts for Mexico earthquake and Hurricane-stricken Puerto Rico. Additionally, one- third of proceeds will go to Madison College’s GED/HSED graduate students.

The TACOTON-Tacos that Unite event will be held on Saturday, October 28th from 10:00 am to 2:00 pm at South Madison’s parking lot 2238 S. Park Street Madison, WI 53713.

The TACOTON- Tacos that Unite is a fundraiser. We will be selling tacos de asada, tacos al pastor, tacos de carnitas 2 tacos for $5.00 dollars. Local Latino Madison restaurants and businesses have provided all food items and other donations.

Al proceeds will be divided in three equal parts to UNICEF.ORG.MX; Puerto Rico Relief Fund South Central Wisconsin; and GED/HSED Graduates Madison College Foundation.

Businesses and community members that are interested in additional donations or volunteering, please visit us on www.facebook.com/madison. college.south or call us at (608) 556-9956

TACOTON – TACOS QUE UNEN

Comunidad, estudiantes y empleados de Madison College se unen para apoyar a nuestros países en los desastres naturales de México y Puerto Rico y los estudiantes graduados del programa GED/HSED de Madison College.

El TACOTON-Tacos que Unen se realizará el sábado, 28 de octubre de 10:00 am a 2:00 pm en el estacionamiento de South Madison College 2238 S. Park Street Madison, WI 53713

El TACOTON- Tacos que Unen, es un evento de recolección de fondos. El evento será una venta masiva de tacos al pastor, de asada y de carnitas. El costo será de 2 tacos por $5.00 dólares. Los tacos y donaciones adicionales están siendo proveídos por restaurantes y negocios latinos de la cuidad de Madison, WI.

Los fondos serán destinados a UNICEF.ORG.MX; Puerto Rico Relief Fund South Central Wisconsin y GED/HSED Graduates Madison College Foundation.

Negocios y comunidad interesados en apoyar, donar o servir como voluntarios favor de visitar www.facebook.com/madis on.college.south o llamarnos al (608) 556-9956

PREORDERS:

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSeAEY0xnCb2NCBDPr8a pZs066I5nLY1qg_uo-wlw7AS31QYWw /viewform

VOLUNTEERS:

http://www.signupgenius.com/go /5080445aba923a6fa7-volunteers

VIDEOS & INTERVIEWS:

DIGITAL206 > www.facebook.com/Digital206/ videos/1397673957016980/