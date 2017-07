RSVP for UNIDOS Against Domestic Violence Anniversary

press release: Join us to celebrate UNIDOS' 21 years of service to victims & survivors of domestic violence & sexual assault in Wisconsin. Our event is a call to action, activism, and support for our communities.

Celebra el 21 Aniversario de UNIDOS ofreciendo serivicios a vicitmas/ sobrevivientes de violencia domestica y abuso sexual en Wisconsin. Este año nuestro evento se enfoca en un llamado de acción, activismo, y apoyo para nuestras comunidades.

Meal Choices:

Bacon Cheddar Asparagus Chicken

or

Chef’s Selection du Jour (Vegetarian)

Please send us an e-mail if you prefer a vegan meal to: taniah@unidoswi.org

Event Program:

6 PM Social Hour

7 PM Dinner

7:30 PM Program

8:30 PM Dancing in her shoes competition

9 PM Dance