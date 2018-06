Wingra Creek Clean-up with the Catholic Multicultural Center

Saturday, July 7, 10am to 12pm

Contact us to sign up: laura@cmcmadison.org. 608-441-1180.

Limpieza del Arroyo Wingra con el Centro Católico Multicultural

Sábado 23 de Julio

10am a 12pm

Contáctenos para apuntarse: laura@cmcmadison.org. 608-441-1180.