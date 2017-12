2018 WINTER FESTIVAL OF POETRY: "Poeti-cats"

All readings will begin at 2:00 p.m.

JANUARY 21: "RUM-TUM-TUGGER" -- Lynn Patrick Smith, Fran Rall, Amber Scarborough, Gene Gilbert, Shoshauna Shy, Angie Trudell-Vasquez.

JANUARY 28: "OLD DEUTERONOMY" -- Andrea Potos, Dawn Anderson, Guy Thorvaldsen, Sharon Daly, Katrin Talbot, Brent Christianson.

FEBRUARY 4: "DEMETER" -- Ronnie Hess, Alice D'Alessio, Lewis Bosworth, Antonio Re, Robin Chapman, Richard Merelman, Sandy Stark.

FEBRUARY 11: "MUNGOJERRIE AND RUMPLETEAZER" -- Sara Parrell, Brenda Lempp, Dennis Collier, Daniel Hanson, Nesha Ruther, Roy Dorman, Tim Walsh.

FEBRUARY 18: "GRIZABELLA" -- Chuck Cantrell, Patricia Freres, Mary Rowin, Joseph Lutz, Jackie Langetieg, Paul Creswell.

FEBRUARY 25: "MR. MEFISTOFELEES" -- Rosemary Zurlo-Cuva, Marilyn Taylor/Dave Scheler, Dominic Holt, Beth Workmaster, Kimberly Blanchette.

MARCH 4: "BUSTOPHER JONES" -- Jody Curley, Nathan Reid, Donna Carnes, Gary Powell, Richard Roe, Richard Swanson, The Poetry Professors.

MARCH 11: "SKIMBLESHANKS" -- Christopher Chambers, Norma Gay Prewett, Ron Czerwien, Fabu, Araceli Esparza, Jo Simons.

March 18 (snow date)