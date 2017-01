WorkSmart Job Assistance

Drop in for a 30-60 minute session with a job coach to assess your career goals, find out if you qualify for additional programs and services through the WorkSmart Network and get help with job searches, resumes, and interviewing.

Sesiones de 30-60 minutes con un asesor de trabajo para evaluar sus metas profesionales, comple los requisitos para programa y servicios adicionales a traves de la WorkSmart Network y obtenga ayuda para la busqueda de empleo, redaccion de curriculum y preparacion para entrevistas.