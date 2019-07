press release: Down 2 Hearse Presents: Summer Showcase '19

(All AGES) (If Your Under 16 You Must Bring a Parent)

Doors 7:30 - 8PM

LINEUP TBA:

608suvi

Landon DeVon

Ty Ler

Donnie Kaptcha

Chas

Penrose Atoms

Goldbnks

Special Guests: Retro and Kid Vibe