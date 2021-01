Familias Unidas con Niños Necesidades Especiales

media release: ¡FELIZ AñO NUEVO!

Y Comenzando un año nuevo y pensando en el bienestar de su familia tenemos el gusto y orgullo de presentar al Dr. Luis Columna creador del programa de educación física llamado “The Fit Program” Un programa único de actividades físicas, enfocado en la participación de familia con niños con discapacidad mejorando y creando oportunidades para la actividad física, particularmente en familias hispanas. Un orador a nivel internacional hoy aprenderemos con este magnífico entrenamiento en español, El Dr. Luis Columna un destacado maestro, ilustrado y líder en esta profesión estará con nosotros dando este taller.

Únase a nuestro grupo el próximo sábado 30 de Enero, de las 9:30- 10:30 am, ayúdenos a ayudarle navegando este mar de conocimientos, encontrando el sendero para una vida saludable junto a su familia. Si tiene problema al acceso, llámenos y nosotros le podemos ayudar a conectarnos virtualmente

https://us02web.zoom.us/j/ 88481902123?pwd= NzVaNE9ZVWh5aS9sa0NtYU0rb1c1QT 09

Meeting ID: 884 8190 2123

Passcode: 585693

Join with Google Meet meet.google.com/fex-jxbq-nce

Join by phone (US) +1 323-642-9502 (PIN: 834007633)

….and starting a new year and thinking about the well-being of your family we are pleased and proud to present Dr. Luis Columna, creator of the physical education program called “The Fit Program”. A unique program of physical activities, focused on family participation, with children with disabilities improving and creating opportunities for physical activity, particularly in Hispanic families.

An international speaker, today we will learn from this magnificent training in Spanish, an outstanding teacher, enlightened and a leader in this profession giving us this training

Join our group next Saturday, January 30, from 9:30 am to 10:30 am; help us to help you navigate this sea of knowledge, finding the path to a healthy life with your family.

If you have access problems, give us a call and we can help you connect virtually

(608) 441 3257- Lilliam@cmcmadison.org