Alzheimer y Otras Demencias: Rol de la Familia (Caring for Our Families Through Alzheimer's & Dementias)

media release: (English below)

Acompáñanos en este taller en español, donde aprenderemos qué es el Alzheimer y otras demencias, cómo reconocer las señales tempranas y qué hacer cuando un ser querido comienza a presentar cambios en la memoria o en el comportamiento.

Compartiremos consejos prácticos para el cuidado en casa, formas de comunicarse con paciencia y respeto, y herramientas para apoyar tanto a la persona como a la familia. También hablaremos de los recursos disponibles en la comunidad.

Este es un espacio seguro para aprender, hacer preguntas y conectar con otras familias que viven experiencias similares.

This free Spanish-language workshop will help families learn about Alzheimer’s disease and other dementias, including warning signs to watch for, caregiving strategies, and local resources available to support families.

Participants will also have the opportunity to join a growing network of caregivers and receive information about future workshops focused on supporting those of us in our 50s and 60s who are caring for aging parents while balancing work, family, and our own wellbeing.

There is no cost to attend. Thanks to the support of our community partners, childcare and food will be available for those who need them.