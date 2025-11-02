media release: Arts + Literature Laboratory welcomes Ancora Quartet on Sunday, November 2, 2025 at 2:00pm. Advance tickets are $20 for general admsision or $15 for ALL members or students with a valid ID. Advance tickets available at Brown Paper Tickets. General admission at the door is $25 for everyone.

The Ancora String Quartet, now in its 27th season, is delighted to announce Sahada Buckley as its new permanent violist! She will be joining long-time members Wes Luke, Robin Ryan, and Benjamin Whitcomb in a performance of F.J. Haydn’s rousing quartet Op. 74 No. 3 in G minor, nicknamed “The Horsemen,” followed by Jean Sibelius’s ingenious and profound quartet in D minor, nicknamed “Intimate Voices.”