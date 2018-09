Antonio Skármeta y la novela del postboom: Apuntes a el cartero de Neruda”

press release: Please join UW Latin American, Caribbean and Iberian Studies Program for the LACIS Lunchtime Lecture, Tuesdays 12:30pm-1:30PM - 206 Ingraham Hall.

Presented by: Cesar Ferreira, professor-Latin American Literature, UW-Milwaukee.

El ensayo de César Ferreira, “Antonio Skármeta y el Post-Boom: Lectura de El Cartero de Neruda” (Ardiente paciencia), es un análisis en dos partes que, primero, sitúa el trabajo de Skármeta en su relación con las obras narrativas totalizantes y ambiciosas prevalecientes durante el Boom. Como bien señala Ferreira, Skármeta, junto con el escritor argentino Manuel Puig y entre el resto de los escritores latinoamericanos, fue uno de los precursores que optó por distanciarse conscientemente de los anteriores autores del Boom, como Gabriel García Márquez y José Donoso. Al hacerlo, Skármeta se replantea y explora nuevos espacios narrativos que Ferreira define en parte como una “nueva vitalidad urbana”, que emplea el lenguaje cotidiano y las referencias a la cultura popular pero, al mismo tiempo, abre nuevos compromisos políticos y una actitud más libre y abierta hacia sexualidad.

En la segunda sección del ensayo, Ferreira, ofrece una lectura de El cartero de Neruda,de Skármeta, como la de una obra que se centra en Mario, el cartero rural e inexperimentado, y la experiencia del aprendizaje transformacional que percibe con la ayuda de su mentor, el poeta galardonado con el premio Nobel, Pablo Neruda. En la lectura de Ferreira, el rol de Mario como aprendiz literario del maestro Neruda se extiende a su iniciación en el rol de la poesía y en su noviazgo con Beatriz. En conclusión, el trágico final para Neruda, y para el presidente Salvador Allende como resultado del golpe de 1973, deja el legado de la libertad de expresión y la poesía, encarnado ahora por el discípulo Mario, como una de las víctimas adicionales de la dictadura de Pinochet.

(Lecture presented in Spanish)