Argentina Fan Gathering & Traditional Argentine Banderazo

media release: The Argentine community in Wisconsin will gather at Alumni Park in Madison for a traditional Argentine "Banderazo" ahead of the 2026 FIFA World Cup.

The event will feature flags, drums, chants, mate, football culture, and community fellowship. Everyone is welcome, including soccer fans, families, Messi supporters, and anyone interested in experiencing authentic Argentine football culture.

No matter where you're from, if you're passionate about football, you're invited.

https://www.facebook.com/events/s/-banderazo-de-argentinos-en-wi/1011200654747224/

ANDERAZO DE ARGENTINOS EN WISCONSIN – MUNDIAL 2026

¡El Mundial ya está acá y llegó el momento de juntarnos!

Sábado 13 de junio de 2026, 2:00 PM – 6:00 PM, Alumni Park – Madison, Wisconsin

La idea es simple:

Juntarnos entre argentinos Compartir unos mates Sacar fotos Cantar y alentar a la Selección Conocer otros argentinos que viven en Wisconsin y alrededores

Traé tu camiseta, bandera y simplemente ganas de pasarla bien. Nos encontraremos en el área verde principal de Alumni Park, junto a Memorial Union Terrace y frente al lago.

Quienes lo deseen pueden traer una reposera o silla plegable para disfrutar de la tarde.

Alumni Park no permite ingresar comida o bebidas de afuera. Sin embargo, podrán comprar comida, snacks y bebidas en Memorial Union Terrace, ubicado a pocos pasos del lugar de encuentro.

¡Buscá las banderas argentinas!

Desde las 6:00 PM, quienes quieran seguir la juntada podrán acompañarnos a Toro y Pampa en Middleton para continuar celebrando.

Invitá a otros argentinos, familiares, amigos y a todos los que quieran compartir la pasión por la Selección.

¡Nos vemos el sábado 13!

VAMOS ARGENTINA