Asylum Orientation/Orientación de Asilo

media release: Many of us have been forced to immigrate to this country. Many of us live with insecurity and sometimes fear because we don't know about immigration laws. In this orientation, we will focus on informing you about the immigration laws when one is seeking asylum in this country.

Learn with our immigration attorneys from Community Immigration Law Center.

Questions: 608-242-6260

Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a inmigrar a este país. Muchos vivimos con inseguridad y a veces con miedo por no saber sobre las leyes de inmigración. En esta orientación nos enfocaremos en informales sobre las leyes de inmigración cuando uno está pidiendo asilo en este país. Venga a informarse con nuestros abogados de inmigración.

Preguntas: 608-242-6260