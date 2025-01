media release: (English below)

Mensualmente los jueves • 5–7 pm

De enero a mayo de 2025, acompáñanos en una serie de talleres llenos de cultura, dirigidos por la autora y maestra Latina Samira Álvarez y su equipo. Estos eventos conectarán a niños y familias con las vibrantes tradiciones, el idioma y las celebraciones del mundo hispanohablante.

La serie comienza el 30 de enero con una colorida Celebración de Carnaval, donde los participantes disfrutarán de los ritmos y la creatividad de las festividades latinoamericanas.

En febrero, el Día de la Amistad el 20 de febrero fomentará conexiones a través de cuentos bilingües y arte colaborativo.

Con la llegada de la primavera en marzo, el evento del Equinoccio de Primavera el 20 de marzo combinará la naturaleza y el aprendizaje del español mediante siembras, manualidades y exploración.

En abril, el Día del Niño el 17 de abril ofrecerá actividades alegres como la creación de piñatas y espectáculos de marionetas, celebrando la infancia con un toque latino.

Finalmente, en mayo, el Día de los Libros el 22 de mayo destacará el poder de la literatura, inspirando a los jóvenes lectores a celebrar la belleza del idioma.

Estos talleres son una mezcla perfecta de cultura, inmersión lingüística y exploración temática para toda la familia.

Aventuras en Español (Adventures in Spanish)

Monthly on Thursdays • 5–7 pm

Please join us for a series of events from January to May 2025—engaging and culturally rich workshops led by Latina author and teacher Samira Álvarez and her team. These events will connect children and families to the vibrant traditions, language, and celebrations of the Spanish-speaking world.

The series begins January 30 with a colorful Carnaval Celebration, where participants will enjoy the lively rhythms and creativity of Latin American festivities.

In February, Friendship Day on February 20 will foster connections through bilingual stories and collaborative art.

As spring approaches in March, the Spring Equinox event on March 20 will blend nature and language learning through planting, crafting, and exploration.

In April, Children’s Day on April 17 will offer joyful activities like crafting piñatas and enjoying puppet shows, celebrating childhood with a uniquely colorful Latin feel.

Finally, in May, Día de los Libros on May 22 will highlight the power of storytelling and literature, inspiring young readers to celebrate the beauty of language.

These workshops are the perfect blend of culture, language immersion, and thematic exploration for the whole family.