Aventuras en español

media release: ¡Crea Tus Propias Calcomanías!

Los niños darán vida a diseños de calcomanías en blanco y negro, coloreándolos con su propio estilo e imaginación. ¡Cada calcomanía será única, como su creador!

Create Your Own Stickers!

Kids will bring black-and-white sticker designs to life by coloring them in with their own style and imagination. Each sticker becomes unique, just like its creator!