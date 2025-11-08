Aventuras en español

to

Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703

media release: ¡Crea Tus Propias Calcomanías!

Los niños darán vida a diseños de calcomanías en blanco y negro, coloreándolos con su propio estilo e imaginación. ¡Cada calcomanía será única, como su creador!

Create Your Own Stickers!

Kids will bring black-and-white sticker designs to life by coloring them in with their own style and imagination. Each sticker becomes unique, just like its creator!

Info

Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703
Crafts, Kids & Family
to
Google Calendar - Aventuras en español - 2025-11-08 13:00:00 Google Yahoo Calendar - Aventuras en español - 2025-11-08 13:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Aventuras en español - 2025-11-08 13:00:00 Outlook iCalendar - Aventuras en español - 2025-11-08 13:00:00 ical