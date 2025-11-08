Aventuras en español
to
Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703
media release: ¡Crea Tus Propias Calcomanías!
Los niños darán vida a diseños de calcomanías en blanco y negro, coloreándolos con su propio estilo e imaginación. ¡Cada calcomanía será única, como su creador!
Create Your Own Stickers!
Kids will bring black-and-white sticker designs to life by coloring them in with their own style and imagination. Each sticker becomes unique, just like its creator!
