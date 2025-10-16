Aventuras en español
to
Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703
media release: Explora el otoño a través de arte con hojas, historias y manualidades familiares.
Celebrate fall with leaf crafts, stories, and hands-on family fun.
Tendremos actividades bilingües para explorar los colores y sonidos de la temporada.
Enjoy bilingual activities inspired by autumn’s colors and sounds.
Info
Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703
Crafts, Kids & Family