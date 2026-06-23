Ayuni (عيوني) - Ayuni (Ayuni: Languages, Identity, and the Memories We Carry)

media release: (English below)

La Biblioteca de Lakeview tendrá una serie de cuentacuentos dirigidos por la autora bilingüe Samira Álvarez Gretzinger, todos serán en inglés y español con un énfasis en educación emocional. Todos los eventos son gratuitos, no tienen cupo limite ni requiere registrarse.

La autora Samira Álvarez Gretzinger compartirá poemas escritos principalmente en inglés con algunas palabras en árabe integradas en el texto, reflejando recuerdos de años más inmersos en la cultura, el idioma y la identidad árabe y palestina. A través de cuentos, reflexión, música y actividades prácticas e interactivas, las familias celebrarán el multilingüismo y la belleza de las historias que llevamos dentro.

The Lakeview Library will host a series of storytelling sessions led by bilingual author Samira Álvarez Gretzinger. All sessions will be in English and Spanish, with an emphasis on emotional education. All events are free, have no capacity limits, and do not require registration.

Author Samira Álvarez Gretzinger will share poems written by her, primarily in English with some Arabic words woven throughout. Her poems reflect memories of younger years immersed in Arabic and Palestinian culture, language, and identity. Through storytelling, reflection, music, and interactive hands-on activities, families will celebrate multilingualism and the beauty of the stories we carry within us.