Aventuras en español (Bilingual Back To School Bash)

media release: English below:

¡Acompáñanos a la Fiesta Bilingüe de Regreso a Clases el jueves 18 de septiembre en el Museo Infantil de Madison! Este evento familiar es gratuito e incluirá actividades de regreso a clases en cada estación, además de una rifa con útiles escolares para niños y premios para todos.

Join us for a Bilingual Back-to-School Bash on Thursday, September 18 at the Madison Children’s Museum! This free family event includes back-to-school activities at each station, plus a raffle with school supplies for kids and fun prizes for all.