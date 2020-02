Bilingual Storytime

press release: ¡Acompáñenos para cuentos, canciones, y actividades en inglés y español, enfocados en la alfabetización temprana y el idioma española! Para niños de 2 a 6 años de edad y sus familias.

Stories, songs, and activities in English and Spanish to build early literacy and Spanish language awareness, for Spanish speakers and non-Spanish speakers, ages 2-6 yrs old (siblings welcome).