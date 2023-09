Bilingual Storytime

media release: ¡LEE y JUEGA junto con otros niños de 0 a 5 años, en inglés y español! Participar con libros, canciones y experiencias divertidas ayuda a los niños a desarrollar la comunicación, paciencia, empatía y habilidades de la alfabetización temprana y ayuda a desarrollar un amor eternal por la lectura! Los programas de la biblioteca son siempre gratuitos. Los hermanos y los grupos de cuidado infantil son bienvenidos.

READ and PLAY together with children 5 & under in English & Spanish! Engaging with books, songs and playful experiences all help children develop communication skills, patience, empathy, and pre-reading skills​ - and helps to build a lifelong love of reading. Library programs are always free. Siblings and childcare groups are welcome.