Boy Math, Carsen, Dougie, Fontal, Fonz, G@lxy, Hyper X, Jayzaw, Lewis Bar & Grill, Noid b2b So_Fi, Problemchild, The Trio, Vert Pack
Liquid 624 University Ave., Madison, Wisconsin 53715
media release: Liquid Presents: DJ Summit 65
Hosted by: Stikman
featuring: BOY MATH | CARSEN | DJ DOUGIE | FONTAL | FONZ | G@LXY | HYPER X | JAYZAW | LEWIS BAR AND GRILL | NOID B2B SO_FI | PROBLEMCHILD | THE TRIO (BLACC PRIOR X MALIIK X YASUKEN) | VERT PACK
Info
Nick Meddaugh/thestudioonmain.com
Liquid 624 University Ave., Madison, Wisconsin 53715
Music