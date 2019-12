brightviolet, Neens, Bongo Frontier, DJ Kainalu

press release: ๐—ช๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—–๐—น๐—ผ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ด ๐——๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐——๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐˜†

Featuring - brightviolet, Kainalu (DJ Set), Neens, Bongo Frontier

๐——๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ-๐—ข๐—ณ๐—ณ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—ฎ๐˜ ๐Ÿฑ๐—ฃ๐—

๐——๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ-๐—ข๐—ณ๐—ณ ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐—ฎ๐˜ ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐—ฃ๐—

๐—›๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐˜† ๐—›๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐Ÿฑ๐—ฃ๐— - ๐Ÿณ๐—ฃ๐—

๐—˜๐—ก๐—ง๐—ฅ๐—ฌ ๐—œ๐—ฆ ๐—™๐—ฅ๐—˜๐—˜: We encourage donations at the door. All clothing/proceeds will be donated to St. Vincent de Paul.

7:00- 7:45 PM - Bongo Frontier

8:00- 8:50 PM - Kainalu (DJ Set)

9:00- 9:20 PM - Neens

9:30 - 10:30 PM - brightviolet

๐—ž๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜‚ (๐——๐— ๐—ฆ๐—ฒ๐˜)

Kainalu is the psychedelic/funk recording project of multi-instrumentalist, Trent Prall. Kainalu's music draws from psych rock, dance, and tropical environments to form a genre dubbed "Hawaii-fi" in celebration of Trent's Hawaiian roots.

๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐˜€

Experimental pop

๐—•๐—ผ๐—ป๐—ด๐—ผ ๐—™๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ

Bonafied vibe riderz who have been launching sci-tastic aural event horizons since Halleโ€™s comet slightly underwhelmed all those 1985s ago.

Instagram: @bongofrontier

๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜๐˜ƒ๐—ถ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐˜

Wisconsin-based production duo brightviolet, real names Sam and Ryan, met in college in a music production club and have been working hard honing their craft for nearly four years. Their music is always some unique blend of different styles and genres which makes it different and undefinable. Right now, brightviolet is working to perfect a live performance, creating tons of new unreleased music including collaborations with local artists.