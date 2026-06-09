Building a Fair Economy for All

Brix Cider, Mount Horeb 119 S. 2nd St., Mount Horeb, Wisconsin 53572

media release: Public Citizen, Wisconsin Farmers Union, Main Street Alliance, and the Coalition for New Trade are hosting a public town hall on trade and tariffs at Brix Cider at 119 S. 2nd St. in Mt Horeb on Tuesday, June 16 at 5:30 pm as part of a national “Building a Fair Economy for All” tour. 

The event will discuss past and present U.S. trade policy – in particular the failure to meaningfully address the farm crisis, declining rural economic vitality, and market stability – will lay out a vision for a future trade policy that puts working people first. 

Speakers include:

Rep. Mark Pocan (WI-02)

Ambassador Katherine Tai, former U.S. trade representative under President Biden

Kriss Marion, District 5 director, Wisconsin Farmers Union

Shawn Phetteplace, national campaigns director, Mainstreet Alliance

Ryan Harvey, Public Citizen (moderator)

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Brix Cider, Mount Horeb 119 S. 2nd St., Mount Horeb, Wisconsin 53572
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