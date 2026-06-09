Building a Fair Economy for All
Brix Cider, Mount Horeb 119 S. 2nd St., Mount Horeb, Wisconsin 53572
media release: Public Citizen, Wisconsin Farmers Union, Main Street Alliance, and the Coalition for New Trade are hosting a public town hall on trade and tariffs at Brix Cider at 119 S. 2nd St. in Mt Horeb on Tuesday, June 16 at 5:30 pm as part of a national “Building a Fair Economy for All” tour.
The event will discuss past and present U.S. trade policy – in particular the failure to meaningfully address the farm crisis, declining rural economic vitality, and market stability – will lay out a vision for a future trade policy that puts working people first.
Speakers include:
Rep. Mark Pocan (WI-02)
Ambassador Katherine Tai, former U.S. trade representative under President Biden
Kriss Marion, District 5 director, Wisconsin Farmers Union
Shawn Phetteplace, national campaigns director, Mainstreet Alliance
Ryan Harvey, Public Citizen (moderator)