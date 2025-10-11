Centro Youth Programs Open House/Casa Abierto de Programas Juveniles de Centro
media release: Programas Juveniles de Centro/Youth Programming at Centro
Unase a nuestra reunión de programas juveniles de Centro el día sábado 11 de octubre en Centro. Si tiene hijo/a/es en el distrito escolar, desde Primaria hasta Preparatoria (1ro-12vo) puede unirse a la conversación y conocer nuestros programas y oportunidades en Centro. Favor de completar el formulario para confirmar su asistencia.
Join ur our youth programming meeting at Centro on Saturday, Octorber 11th. If you have kids enrolled in the school district, Elementary through High School (1st-12th), you can join us and get to know our programs and opportunities.
Centro: 2403 Cypress Way, Madison, WI