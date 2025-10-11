Centro Youth Programs Open House/Casa Abierto de Programas Juveniles de Centro

RSVP

Centro 2403 Cypress Way, Madison, Wisconsin 53713

media release: Programas Juveniles de Centro/Youth Programming at Centro

Unase a nuestra reunión de programas juveniles de Centro el día sábado 11 de octubre en Centro. Si tiene hijo/a/es en el distrito escolar, desde Primaria hasta Preparatoria (1ro-12vo) puede unirse a la conversación y conocer nuestros programas y oportunidades en Centro. Favor de completar el formulario para confirmar su asistencia. 

Join ur our youth programming meeting at Centro on Saturday, Octorber 11th. If you have kids enrolled in the school district, Elementary through High School (1st-12th), you can join us and get to know our programs and opportunities. 

Centro: 2403 Cypress Way, Madison, WI 

Info

Centro 2403 Cypress Way, Madison, Wisconsin 53713
Kids & Family
608-255-3018
RSVP
Google Calendar - Centro Youth Programs Open House/Casa Abierto de Programas Juveniles de Centro - 2025-10-11 11:00:00 Google Yahoo Calendar - Centro Youth Programs Open House/Casa Abierto de Programas Juveniles de Centro - 2025-10-11 11:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Centro Youth Programs Open House/Casa Abierto de Programas Juveniles de Centro - 2025-10-11 11:00:00 Outlook iCalendar - Centro Youth Programs Open House/Casa Abierto de Programas Juveniles de Centro - 2025-10-11 11:00:00 ical