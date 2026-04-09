Chimera Self-Defense

RCC Sexual Violence Resource Center 960 Rise Lane, Madison, Wisconsin 53704

media release: Come learn our  most reliable techniques for stopping and escaping violence! Class will include striking, grab escapes, and ending an encounter before it turns violent.

Class will be held on Thursday, June 11, from 6:30-8pm, at RCC's main office. All genders welcome, ages 12 and up; no previous experience or coursework necessary.

Please pre-register! (Class will be canceled if enrollment is low.) For more info & to register visit https://www.thercc.org/chimera.

6:30 PM-8:00 PM, Thursday, June 11, 2026, RCC Sexual Violence Resource Center, 960 Rise Lane, Madison, WI 53714

Cost: FREE.

Health & Fitness, LGBT, Special Interests
608-960-9036
