Chimera Self-Defense Refresher

media release: Can’t quite remember your Chimera? Sign up for this student-led review. Class will be held on Wednesday, August 19, from 6:30-8:30pm, at RCC's main office. Please take an introductory Chimera class first!

Class designed for all cis and trans women and nonbinary people!

Please pre-register! (Class will be canceled if enrollment is low.) For more info & to register visit https://www.thercc.org/chimera.

Time: 6:30 PM-8:30 PM

Date: Wednesday, August 19, 2026

Location: RCC Sexual Violence Resource Center, 960 Rise Lane, Madison, WI 53714

Cost: $30 for public/$20 for students and seniors/FREE for members (sliding scale available)