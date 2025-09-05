Ciel Skal reception
Art Hub, Cambridge 145 W Main St, Cambridge, Wisconsin 53523
Ciel Skal
Artist Ciel Skal at work, and the art work "One."
media release: First Friday Opening Reception featuring Ciel Skal
"Pieces of Nor There"
Friday, Sept 5, 2025
6-8pm
Art Hub
145 W. Main Street
Cambridge, WI
Exhibit through Sept 27, 2025
FACEBOOK EVENT: https://www.facebook.
