Ciel Skal reception

to

Art Hub, Cambridge 145 W Main St, Cambridge, Wisconsin 53523

media release: First Friday Opening Reception featuring Ciel Skal 

"Pieces of Nor There"

Friday, Sept 5, 2025

6-8pm

Art Hub

145 W. Main Street

Cambridge, WI

Exhibit through Sept 27, 2025

FACEBOOK EVENT: https://www.facebook.com/events/1061619669481607

Info

Art Hub, Cambridge 145 W Main St, Cambridge, Wisconsin 53523
Art Exhibits & Events
to
Google Calendar - Ciel Skal reception - 2025-09-05 18:00:00 Google Yahoo Calendar - Ciel Skal reception - 2025-09-05 18:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Ciel Skal reception - 2025-09-05 18:00:00 Outlook iCalendar - Ciel Skal reception - 2025-09-05 18:00:00 ical