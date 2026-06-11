Ciencia en familia (Community Science)
Village Park, Waunakee 410 E. Main St., Waunakee, Wisconsin 53597
media release: (English below)
Este entrenamiento bilingüe en español e inglés sobre el monitoreo básico de arroyos de Water Action Volunteers (WAV) se organiza en colaboración con Wisconsin EcoLatinos y Rock River Coalition.
10:00 a.m. - 12:00p.m., Sábado, 13 de Junio 2026, Waunakee Village Park, 410 E Main St, Waunakee, WI 53597, USA
Location on Google Maps: https://maps.app.goo.gl/L9bAPc5XvuXTWmqc6
Instructores:
Lizzy Reitzloff, coordinadora de monitoreo de arroyos y especies invasoras, Rock River Coalition
Los entrenamientos de monitoreo básico de arroyos de WAV son entrenamientos prácticos en grupo que se realizan al aire libre junto a un arroyo vadeable. ¡Los entrenamientos están abiertos a personas de todas las habilidades! ¡No se necesita experiencia! Todos serán invitados al arroyo para recolectar datos como parte del entrenamiento. También tenemos roles para aquellos que prefieran mantener los pies secos, como analizar muestras de agua con químicos para probar el oxígeno disuelto, identificar macroinvertebrados recolectados del arroyo y registrar datos en la hoja de datos de WAV. Se proporcionará todo el equipo de monitoreo, incluidos guantes y gafas de seguridad.
- Los arroyos son aguas en movimiento y los voluntarios de WAV disfrutan observar cómo cambian a lo largo de las estaciones. Podemos encontrar superficies resbaladizas, orillas empinadas, areas más profundas donde les gusta esconderse a los peces y áreas con corrientes más fuertes. Se proporcionarán botas y vadeadores para que los participantes los usen, o puedes traer los tuyos. Se recomienda usar un chaleco salvavidas por seguridad.
- Vístete apropiadamente para estar en el campo y prepárate para condiciones climáticas como lluvia, viento y temperaturas cálidas o frías. Ven preparado con lo que necesites para estar cómodo durante 2 horas horas, como protector solar, repelente de insectos, un sombrero, una chaqueta impermeable, capas de ropa abrigada, agua, refrigerios o incluso una silla de camping o taburete para sentarse. El entrenamiento solo se cancelará si hay relámpagos, tormentas eléctricas o clima severo. Enviaremos un correo electrónico el día antes del entrenamiento para notificar a los participantes.
- Algunos sitios de entrenamiento están ubicados en áreas remotas con recepción celular limitada, mientras que otros están en áreas urbanas. Es una buena práctica tener un botiquín de primeros auxilios a la mano y estar familiarizado con los centros de atención médica cercanos en caso de que los necesites.
¡Estamos emocionados de conocerte en el campo y explorar juntos la salud del arroyo!
¿Preguntas?
Contacto de Wisconsin EcoLatinos: Damayanti (Dama) Rodriguez-Ramos, dama.rodriguezramos@wisconsinecolatinos.org
Contacto del Programa Rock River Coalition: Lizzy Reitzloff, lizzy@rockrivercoalition.org
Wisconsin Ecolatinos is excited to offer several bilingual workshops and events this summer focused on community science and conservation. These activities are a great opportunity for adults and children ages 10 and up to connect with nature and the outdoors.
This bilingual Spanish and English training on basic stream monitoring from Water Action Volunteers (WAV) is organized in collaboration with Wisconsin EcoLatinos and Rock River Coalition.
10:00 a.m. – 12:00 p.m., Saturday, June 13, 2026, Waunakee Village Park, 410 E Main St, Waunakee, WI 53597, USA
Location on Google Maps: https://maps.app.goo.gl/L9bAPc5XvuXTWmqc6
Instructors:
Lizzy Reitzloff, stream and invasive species monitoring coordinator, Rock River Coalition
WAV basic stream monitoring trainings are hands-on group sessions held outdoors along a wadeable stream. The trainings are open to people of all abilities—no experience is needed! Everyone will be invited into the stream to collect data as part of the training. We also have roles for those who prefer to keep their feet dry, such as analyzing water samples using chemical tests for dissolved oxygen, identifying macroinvertebrates collected from the stream, and recording data on the WAV data sheet. All monitoring equipment will be provided, including gloves and safety goggles.
Streams are moving waters, and WAV volunteers enjoy observing how they change throughout the seasons. We may encounter slippery surfaces, steep banks, deeper areas where fish like to hide, and sections with stronger currents. Waders and boots will be provided for participants to use, or you may bring your own. Wearing a life jacket is recommended for safety.
Please dress appropriately for outdoor field conditions and be prepared for weather such as rain, wind, and warm or cold temperatures. Come prepared for a comfortable two-hour experience with items like sunscreen, insect repellent, a hat, a rain jacket, warm layers, water, snacks, or even a camping chair or stool for sitting. The training will only be canceled in the event of lightning, thunderstorms, or severe weather. An email will be sent the day before the training to notify participants.
Some training sites are in remote areas with limited cell service, while others are in urban areas. It is a good practice to have a first aid kit on hand and be familiar with nearby medical facilities in case they are needed.
We are excited to meet you in the field and explore stream health together!
Questions?
Wisconsin EcoLatinos contact: Damayanti (Dama) Rodriguez-Ramos, dama.rodriguezramos@wisconsinecolatinos.org
Rock River Coalition Program contact: Lizzy Reitzloff, lizzy@rockrivercoalition.org