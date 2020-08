Comprenda sus datos: Manejo de la salud de la ubre informe DHI

press release: María José Fuenzalida, PhD Educadora Lechera y de Ganadería de UW División de Extensión del Condado de Dane dirigirá este seminario web y lo presentará en Español

Los trabajadores de granjas lecheras pueden aprender acerca de los programas estatales centrados en la integración de datos dentro y fuera de la granja para prevenir y controlar la tasa de mastitis.

Los temas incluirán:

• Leer e interpretar tasas de infecciones intramamarias; nuevas, crónicas y recuperadas

• Comparar sus datos con pautas de referencia

• Investigaciones de mastitis

El costo de la inscripción es $ 5 USD. El espacio está limitado a 30 participantes. Las personas que se inscriban recibirán un enlace para unirse al seminario web

Para obtener ayuda con la inscripción, comuníquese con Claudia Wiederholt al 608-224-3704

Comuníquese con María José Fuenzalida al 608-224-3708 o fuenzalida@countyofdane.com si usted requiere acomodar de forma razonable una discapacidad o limitación. Favor de enviar la solicitud lo más pronto posible pero al menos 10 días antes del programa o actividad para que se puedan hacer los arreglos necesarios. En algunas situaciones, se puede compartir información relacionada con las solicitudes con el personal o los departamentos necesarios para facilitar una acomodación adecuada. Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), la University of Wisconsin-Madison Division of Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y en sus programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, y de la ley federal para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) y los requisitos de la Section 504 del Rehabilitation Act.

Understanding Your Farm Data:

Udder Health Management Summary-DHI report webinar to be presented in Spanish

María José Fuenzalida, PhD, Extension Dane County Dairy and Livestock Educator will lead the webinar and present the session in Spanish.

Dairy farm workers can learn about state programs focused on integrating on-farm and off-farm data to prevent and control rate of mastitis.

Topics will include:

• Reading and interpreting rates of intramammary infections; new, chronic, and cure rates

• Comparing your data with reference guidelines

• Mastitis investigations

Registration is $5 USD. Space is limited to 30 participants. Registrants will receive a link to join the webinar

For help with registration call Claudia Wiederholt at 608-224-3704

To request program accommodations based on disability, contact María José Fuenzalida at 608-224-3708 or fuenzalida@countyofdane.com Requests should be made as soon as possible but at least 10 days prior to the scheduled training. An EEO/AA employer, University of Wisconsin-Madison Division of Extension provides equal opportunities in employment and programming, including Title VI, Title IX, the Americans with Disabilities Act (ADA) and Section 504 of the Rehabilitation Act requirements.