D-BLOC, Infamy, Dayz Lost, Severed, Subject II Change

media release: D-BLOC: Heavy Hardcore from Detroit

https://open.spotify.com/album/2PdqdrO8tT3kGOGI9b82Sv...

Infamy: Hardcore from MKE/NWI

https://open.spotify.com/album/5PuDBqvnDlflNGJnsKh1Oh...

Dayz Lost: Indiana Hardcore

https://open.spotify.com/album/112WZLzijJ2K4HjhpwKLUK...

Severed: Milwaukee Hardcore making their THIRD appearance at The Neighborhood House

https://open.spotify.com/album/44YChoPYUyLtv3ccfol3nP...

Subject II Change: Chicago Hardcore

https://youtu.be/Y_n9SsezQfI

ALL AGES

DOORS 630 MOSH 7

$15

NO COPS NO CREEPS NO COWARDS