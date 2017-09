DACA Information Session

press release: CMC will be hosting a DACA community educational session on Saturday, September 9, 10:00 a.m. in our Community Room.

CMC is partnering with community agencies and private attorneys in order to provide representation to as many eligible DACA renewals as we can. If your DACA expires between now and March 5, 2018 please contact us for further information on how to get help:

(608) 556-5923 .

CMC ofrecerá una sesión educativa sobre DACA el sábado 9 de septiembre a las 10:00 a.m. en el salón comunitario.

El CMC está colaborando con agencias comunitarias y abogados privados para poder proveer representación a tantos elegibles para renovaciones de DACA como nos sea posible.

Si su DACA vence entre este día y el 5 de marzo del 2018, por favor pónganse en contacto con nosotros para recibir más información sobre cómo puede obtener ayuda: (608) 556-5923