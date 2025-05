× Expand salsouldelmad.wixsite.com A big band on stage. Orquesta SalSoul del Mad

Orquesta SalSoul del Mad 6 pm, Soul 2 the Bone 8 pm.

media release: DANE DANCES! 2025: “A CELEBRATION OF CULTURES”

Monona Terrace Rooftop

Family Dance Music 5:30-6:00 p.m. and 7:30-8:00 pm

First band 6:00-7:30 p.m. and second band 8:00-9:30 p.m.