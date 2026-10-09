Data Centers, Power Plants, our Health and the Environment
Urban League of Greater Madison 2222 S. Park St., Suite 200, Madison, Wisconsin 53713
media release: (English below)
¡Es temporada de sidra de manzana y donas de calabaza! Únete a la conversación y conecta con nuevos amigos para explorar el impacto real de los centros de datos en nuestras comunidades. ¿Sabías cuántos centros de datos y centrales eléctricas se están construyendo actualmente en Wisconsin? Ven a escuchar a un panel de expertos, haz tus preguntas y descubre qué significa esto para nosotros. Habrá traducción al español.
It's apple cider and pumpkin donut season! Join the conversation and connect with new friends to explore the real impact of data centers on our communities. Did you know how many data centers and power plants are currently under construction in Wisconsin? Come hear from a panel of experts, ask your questions, and learn what this means for us. Spanish translation will be provided.