Dee Dee Purr, Diego Avila, Madam Lacy, Aristotle Awes, Sasha Rosser

Hidden Cave Cidery, Middleton 2500 Pleasant View Road #102, Middleton, Wisconsin 53562

media release: Madison native Aristotle Awes partners with Hidden Cave Cidery owner Walker Fanning to bring you HIDDEN CAVE COMEDY on Saturday, November 1.

Hosted by the hilarious Dee Dee Purr and featuring a mix of drag and stand-up comedy from: 

Dee Dee Purr 

Diego Avila 

MadamLacy 

Aristotle Awes

Sasha Rosser 

Dress-up theme: Halloween Costume Party (duh!). Audience encouraged to participate

Doors open at 7:30PM show starts at 8PM

Tickets are $10 and we encourage you to buy ahead as seating is limited!

https://www.facebook.com/events/2330562890710250/

Comedy
