Dee Dee Purr, Diego Avila, Madam Lacy, Aristotle Awes, Sasha Rosser
Hidden Cave Cidery, Middleton 2500 Pleasant View Road #102, Middleton, Wisconsin 53562
Raymond Haggerty II
A close-up of Dee Dee Purr.
media release: Madison native Aristotle Awes partners with Hidden Cave Cidery owner Walker Fanning to bring you HIDDEN CAVE COMEDY on Saturday, November 1.
Hosted by the hilarious Dee Dee Purr and featuring a mix of drag and stand-up comedy from:
Dress-up theme: Halloween Costume Party (duh!). Audience encouraged to participate
Doors open at 7:30PM show starts at 8PM
Tickets are $10 and we encourage you to buy ahead as seating is limited!