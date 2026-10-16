Día de los Muertos Community Altar

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Acompáñanos el domingo 1 de noviembre, de 3 a 5 PM, para nuestro Altar Comunitario del Día de los Muertos. Comparte tu historia de duelo en español o inglés, o escribe un mensaje para colocarlo en el altar.

Tierra Arte y Cultura (TAC) crea altares comunitarios desde 2015. Lo que comenzó como un proyecto para una clase infantil se convirtió en celebraciones en bibliotecas locales, incluyendo la creación de calaveritas de azúcar. Habrá materiales limitados. ¡Llega temprano y quédate…

Join us Sunday, November 1, from 3–5 PM for a Community Día de los Muertos Altar. Share your story of grief in English or Spanish, or write a message to place on the altar.

Tierra Arte y Cultura (TAC) has created community altars since 2015, growing from a children’s classroom project into library celebrations featuring sugar skulls. Limited supplies will be available. Come early and stay for the show!